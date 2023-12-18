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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع رفيع المستوى بين كوريا الشمالية والصين في بكين.. ماذا حدث؟

صدى البلد

استقبل وزير الخارجية الصيني وانج يي، الذي يشغل أيضًا منصب عضو اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الصيني،نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي بارك ميونج هو في بكين، حيث جاء لإجراء محادثات دبلوماسية مع الصين.

وأشاد وانج يي بالعلاقات الصديقة التاريخية بين الصين وكوريا الشمالية ، التي تم تأسيسها وتربيتها من قبل القادة الكبار للحزبين والبلدين ، ووصفها بأنها ثروة مشتركة للجانبين.

وقال إن الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية شهدت تطورًا كبيرًا في العصر الجديد بفضل القيادة الاستراتيجية والاهتمام الشخصي من قادة البلدين.

وأضاف وانج أن الصين وكوريا الشمالية تظهر دعمًا وثقة متبادلين في ظل الوضع الدولي المعقد ، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للتعاون بينهما.

كما أكد أن الصين تعتبر العلاقات مع كوريا الشمالية من منظور استراتيجي وطويل الأجل ، وتتطلع إلى العمل معها لتحسين التواصل والتنسيق ، وتوسيع التبادل والتعاون في جميع المجالات ، وتنظيم سلسلة من الأنشطة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام المقبل ، وتعزيز العلاقات الصديقة والتعاونية بينهما.

ومن جانبه أعرب بارك ميونج هو عن التزام كوريا الشمالية بتعميق وتطوير العلاقات مع الصين فإن الاستمرار في تعميق وتطوير العلاقات بين كوريا الشمالية والصين هو موقف ثابت للحزب والحكومة الكورية الشمالية.

وأكد بارك أن الجانب الكوري الشمالي يرغب في العمل مع الجانب الصيني لتعزيز الصداقة الأخوية بين كوريا الشمالية والصين ، واستغلال الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كفرصة لتعزيز العلاقات بينالبلدين.

وقال، إن الجانب الكوري سيواصل تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الجانب الصيني ، والحفاظ على المصالح المشتركة ،والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

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