جيش الاحتلال يكثف القصف المدفعي على جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال كثف قصفه المدفعي على بلدة عيترون ومحيط بلدة الناقورةجنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف موقعا لحزب الله في جنوب لبنان استهدف خلية حاولت إطلاقصواريخ مضادة للدبابات بالقرب من منطقة يارون.

يأتي الهجوم على مواقع حزب الله ردا على هجمات صاروخية وقذائف صاروخية سابقة من لبنان على شمال إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، مهاجمة خلية تابعة لحزب الله اللبناني، حاولت إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في منطقة ليفنا الحدودية مع لبنان.