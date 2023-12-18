بعد 4 أيام انقطاع.. خدمات الاتصالات والإنترنت تعود إلي قطاع غزة

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، إن خدمات الاتصالات والإنترنت عادت لغزة بعد 4 أيام من الانقطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الاتصالات بالتل "انقطاعا كاملا" لخدمات الاتصالات والشبكات التابعة لها في بيان نشرعلى فيسبوك. وقالت إن الانقطاع يرجع إلى قطع الطرق الرئيسية التي أعيد ربطها من قبل الجانب الإسرائيلي.

وقالت شركتا جوال وأووريدوفلسطين المشغلتان أيضًا في بيانات أن خدمات الاتصالات والإنترنت الخاصة بهما تعطلتبالكامل.

ونشرت شركة مراقبة الإنترنتنيتبلوكس، محذرة من أن "بيانات الشبكة الحية" أظهرت "انهيارًا جديدًا في الاتصال فيقطاع غزة مع تأثير كبير على شركة بالتل، آخر مشغل رئيسي متبقٍ يخدم المنطقة