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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي كثيف على منازل في أحياء الشجاعية والتفاح والدرج

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الإثنين، إن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا كثيفا على منازل في أحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.

ومن ناخية أخري، كثف جيش الاحتلال قصفه المدفعي على بلدة عيترون ومحيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف موقع لحزب الله في جنوب لبنان استهدف خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات بالقرب من منطقة يارون.

يأتي الهجوم على مواقع حزب الله ردا على هجمات صاروخية وقذائف صاروخية سابقة من لبنان على شمال إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، مهاجمة خلية تابعة لحزب الله اللبناني، حاولت إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في منطقة ليفنا الحدودية مع لبنان.

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