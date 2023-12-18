إسرائيل تنفذ 20 عملية اقتحام لمدن الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل نفذت أكثر من 20 عملية اقتحام لمدن الضفة الغربية منذ مساء أمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء عمليات جيش الاحتلال في الضفةالغربية بلغت منذ بداية العام 505 شهداء ، منهم 111 طفلاً.

وأضافت الوزارة أنه بعد هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس بلغ عدد الضحايا 297 شهيدا، منهم 70 طفلا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد 6 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي فيطولكرم وجنين بالضفة الغربية.