استشهاد 26 من النازحين في قصف الاحتلال لمستشفى الشفاء

أفاد نبأ عاجل، باستشهاد 26 من النازحين في قصف الاحتلال مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن عدد شهداء مخيم الفارعة جنوبي طوباس ارتفع إلى 3 جراء القصف الإسرائيلي.

وقالت الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء عمليات جيش الاحتلال في الضفةالغربية بلغت منذ بداية العام 505 شهداء ، منهم 111 طفلاً.

وأضافت الوزارة أنه بعد هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس بلغ عدد الضحايا 297 شهيدا، منهم 70 طفلا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد 6 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي فيطولكرم وجنين بالضفة الغربية.