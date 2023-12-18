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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة مستوطن إسرائيلي جراء إطلاق نار بالضفة الغربية

صدى البلد

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة شخص في إطلاق نار  على سيارة قرب بلدة عطيرت وسط الضفة الغربية.

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل نفذت أكثر من 20 عملية اقتحام لمدن الضفة الغربية منذ مساء أمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية بلغت منذ بداية العام 505 شهداء ، منهم 111 طفلاً.

وأضافت الوزارة أنه بعد هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس بلغ عدد الضحايا 297 شهيدا، منهم 70 طفلا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد 6 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم وجنين بالضفة الغربية.

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