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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف جنود الاحتلال.. وصافرات الإنذار تدوي بعد تسلل مسيرة

صدى البلد

أعلن حزب الله، اللبناني، اليوم الإثنين، استهدافه تجمعا لجنود وآليات العدو في محيط موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة.

ومن جانبها، قالت مصادر عبرية، إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى والاشتباه في تسلل طائرة مسيرة منالأراضي اللبنانية.

وقالت وسائل إعلام عربية اليوم الإثنين، إن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا كثيفا على منازل في أحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.

ومن ناخية أخري، كثف جيش الاحتلال قصفه المدفعي على بلدة عيترون ومحيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف موقع لحزب الله في جنوب لبنان استهدف خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات بالقرب من منطقة يارون.

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