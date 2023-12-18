صحيفة أمريكية: إسرائيل تعرض جنودها للخطر في غزة بسبب مطالب بايدن

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تعرض جنودها للخطر بسبب مطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت الصحيفة أن الادعاءات أن التحركات التي اتخذتها إسرائيل بناء على طلب الرئيس بايدن كجزء من الحرب في غزة لتقليل الضرر الذي يلحق بسكان قطاع غزة تزيد من المخاطر التي يتعرض لها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وادعت الصحيفه"إن دول العالم لا تقدر الخطوات المهمة التي تتخذها إسرائيل لمحاولة تقليل الضرر الذي يلحق بالمواطنين الفلسطينيين غير المشاركين في غزة. هذا على الرغم من حقيقة أن حماس تتصرف بشكل متعمد وسط السكان المدنيين وتستخدمهم كدرع بشري".

وذكرت أن إسرائيل والولايات المتحدة شريكان في هدف تدمير حماس، مشيرة إلى أن ضغط بايدن على نتنياهو "غير ضروري ومضلل".

وزعمت الصحيفة "تخوض إسرائيل حربا دون خيار للبقاء. في حين ترى العديد من الدول أن الدعوات لوقف إطلاق النار هي لفتة لا تقدر بثمن، وقبل كل شيء، تساعد مواطني غزة. والحقيقة هي أن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة سيكون بمثابة انتصار لحماس وضربة قاضية للردع الإسرائيلي وهذا من شأنه بالتأكيد أن يجعل المذبحة القادمة والحرب القادمة أقرب. لا شيء من هذا يقلق تلك البلدان".

وتابعت "في إسرائيل قدموا تنازلات لإرضاء الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن. تقوم إسرائيل بإخطار العدو بالهجمات مقدما حتى يهرب المدنيون، وتستخدم قوة أقل وتعتمد بشكل أقل على القصف الجوي. ونتيجة لذلك، تكبدت المزيد من الضحايا والقتلى في صفوف المقاتلين. وهذا الوضع واضح جدا للإسرائيليين، لكن لا أحد في العالم مهتم به”.