عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: إسرائيل تعرض جنودها للخطر في غزة بسبب مطالب بايدن

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تعرض جنودها للخطر بسبب مطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت الصحيفة أن الادعاءات أن التحركات التي اتخذتها إسرائيل بناء على طلب الرئيس بايدن كجزء من الحرب في غزة لتقليل الضرر الذي يلحق بسكان قطاع غزة تزيد من المخاطر التي يتعرض لها جنود  جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وادعت الصحيفه"إن دول العالم لا تقدر الخطوات المهمة التي تتخذها إسرائيل لمحاولة تقليل الضرر الذي يلحق بالمواطنين الفلسطينيين غير المشاركين في غزة. هذا على الرغم من حقيقة أن حماس تتصرف بشكل متعمد وسط السكان المدنيين وتستخدمهم كدرع بشري".

وذكرت أن إسرائيل والولايات المتحدة شريكان في هدف تدمير حماس، مشيرة إلى أن ضغط بايدن على نتنياهو "غير ضروري ومضلل".

وزعمت الصحيفة "تخوض إسرائيل حربا دون خيار للبقاء. في حين ترى العديد من الدول أن الدعوات لوقف إطلاق النار هي لفتة لا تقدر بثمن، وقبل كل شيء، تساعد مواطني غزة. والحقيقة هي أن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة سيكون بمثابة انتصار لحماس وضربة قاضية للردع الإسرائيلي وهذا من شأنه بالتأكيد أن يجعل المذبحة القادمة والحرب القادمة أقرب. لا شيء من هذا يقلق تلك البلدان".

وتابعت "في إسرائيل قدموا تنازلات لإرضاء الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن. تقوم إسرائيل بإخطار العدو بالهجمات مقدما حتى يهرب المدنيون، وتستخدم قوة أقل وتعتمد بشكل أقل على القصف الجوي. ونتيجة لذلك، تكبدت المزيد من الضحايا والقتلى في صفوف المقاتلين. وهذا الوضع واضح جدا للإسرائيليين، لكن لا أحد في العالم مهتم به”.

إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن وول ستريت جورنال الحرب في غزة قطاع غزة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مخاطر حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

تصل لـ 1386 جنيها.. احسب قيمة الاشتراك التأميني 2024 بالقطاعين الحكومي والخاص

الفصائل الفلسطينية تعلن السيطرة على مُسيرة إسرائيلية شرق خان يونس

اعرف هذه الحقيقة فيطمئن قلبك دائما .. علي جمعة يكشف عنها

صحيفة أمريكية: إسرائيل تعرض جنودها للخطر في غزة بسبب مطالب بايدن

زعيم المعارضة الإسرائيلية يصل ألمانيا في زيارة سياسية قصيرة.. ما السبب؟

جولات استفزازية وطقوس تلمودية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

فيديو

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

يرتجفون خوفًا.. شاهد رد فعل الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض| فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ