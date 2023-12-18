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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صفارات الإنذار في كيسوفيم بغلاف غزة

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل ، بإطلاق صفارات الإنذار في كيسوفيم بغلاف غزة الشرقي.

وقالت كتائب القسام، اليوم الإثنين، إنها تدك حشود قوات العدو المتوغلة شمال خانيونس بقذائف هاون.

ومنذ قليل، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة غير مباشرة  إلى الجيشالإسرائيلي، قالت  فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين"، علي حد وصفها.

وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلجرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنكليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".

وأرفقت "القسام" منشورها بعبارة "بعد قليل"، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة.

إسرائيل إطلاق صفارات الإنذار الجناح العسكري لحركة حماس حركة حماس فلسطين غلاف غزة كيسوفيم

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