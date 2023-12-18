كتائب القسام تقصف موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، إن كتائب القسام، قصفت موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية.

أفاد نبأ عاجل ، بإطلاق صافرات الإنذار في كيسوفيم بغلاف غزة الشرقي.

وقالت كتائب القسام، اليوم الإثنين، إنها تدك حشود قوات العدو المتوغلة شمال خانيونس بقذائف هاون.

ومنذ قليل، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة غير مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي، قالت فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين"، علي حد وصفها.

وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلجرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبريةوالإنجليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".

وأرفقت "القسام" منشورها بعبارة "بعد قليل"، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة.