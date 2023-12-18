قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والدخان بكثافة على منطقة بركة الشيخ رضوان بغزة.

ومنذ قليل، استشهد 26 من النازحين في قصف الاحتلال مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن عدد شهداء مخيم الفارعة جنوبي طوباس ارتفع إلى 3 جراء القصفالإسرائيلي.

وقالت الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء عمليات جيش الاحتلال في الضفةالغربية بلغت منذ بداية العام 505 شهداء، منهم 111 طفلاً.

وأضافت الوزارة أنه بعد هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس بلغ عدد الضحايا 297 شهيدا، منهم 70 طفلا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد 6 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيليفيطولكرم وجنين بالضفة الغربية.