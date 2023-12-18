رئيس الهيئة الوطنية: نسبة التصويت كانت الأعلى في تاريخ مصر.. ولا تجاوزات في العملية الانتخابية

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات: “قال الشعب كلمته ووصلت الرسالة، مصر هي غاية المراد، وأصطف المصريون أمام لجان الإقتراع داخل مصر وخارجها تلبية لنداء الوطن صانعين بتراثهم ووحدتهم ملحمة فى حب مصر”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم للهيئة الوطنية للإنتخابات لإعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية 2024: “ مبروك للمصريين فقد شهدت الإنتخابات الرئاسية ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم، أولا خروج كل أطياف الشعب لتقول رأيها، حيث صعب التمكيين بأن المرأة هي التي كانت فى أول الصفوف أم الشباب، كبار السن أو ذوي الهمم”.

وتابع: “نسبة التصويت كانت الأعلي فى تاريخ مصر، ثانيا لا تجاوزات شابت العملية الإنتخابية، بل حازت على إشادات من البعثات الدبلوماسية، ولم يوجه أحد من المرشحين للأخر نقدا شخصيا.. وهذه الإنتخابات كانت الأقل فى الإنفاق على الدعايا”.