الشعب ضرب أروع الأمثلة.. أمين عام حماة الوطن يهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وقال اللواء طارق نصير فى بيان صحفى له إن الانتخابات الرئاسية في مصر كانت استحقاقا دستوريا ديمقراطيا تنافس فيها أربعة مرشحين من أبناء مصر الوطنيين.

وأضاف نصير أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوعي والإخلاص وان ماشاهدناه من الإقبال غير المسبوق على صناديق الاقتراع يؤكد للعالم عن مدى حب هذا الشعب لوطنه وقائدة.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للشعب المصري العظيم الذي مارس حقة الدستوري وقدم صورة مشرفة أمام العالم.

وأكد نصير أن حزب حماة الوطن عندما أعلن تأييده ودعمه لكم في الانتخابات الرئاسية كان إيمان منه أنكم لاتبغون إلا مصلحة هذا الشعب والوطن العظيم.

وأختتم نصير تهنئته، قائلا: نعاهدكم يا سيادة الرئيس أن نكون جنبا إلى جنب بجوار الدولة المصرية مصطفين خلفكم للحفاظ على الأمن القومي المصري واستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.