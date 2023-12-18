الأجدر والأقدر.. رسالة من حماة الوطن للرئيس السيسي بعد فوزه بولاية جديدة

توجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتحية للشعب المصري العظيم، الذي استجاب لنداء الوطن بتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، بعد انتخابات رئاسية شهدت مشاركة إيجابية لم يسبق لها مثيل.

وقال الحزب فى بيان صحفى له إن حزب حماة الوطن، وهو من أوائل الأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للاستحقاق الدستوري باعتباره هو الأجدر والأقدر على تولي شئون مصر في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، يؤكد استمراره في الوقوف إلى جانب القيادة السياسية من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وأشاد الحزب بالمشهد الديمقراطي غير المسبوق الذي شهدته الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والداخل، وحرص كل أبناء الوطن على ممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية والنزول بكثافة أمام اللجان الانتخابية لاختيار الأصلح للحكم واستكمال المسيرة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وثمن حماة الوطن جهود كافة المؤسسات في الدولة لحرصها على نجاح الاستحقاق الدستوري، وفي المقدمة الهيئة الوطنية للانتخابات، وقضاة مصر الأجلاء، لما قدموه من دور مشهود في توفير كافة أوجه التيسير على جميع الناخبين، وهو ما بعث رسالة للعالم بحالة الاصطفاف والترابط الوطني من أجل المصلحة العليا للبلاد.

كما وجه الحزب تحية إعزاز وتقدير للمرشحين "حازم عمر – عبد السند يمامة – فريد زهران" على التزامهم بكافة الضوابط الدستورية والقانونية للمنافسة الديمقراطية، وحرصهم على خروج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي يليق بمصر.

واختتم: رسالتنا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: سر على بركة الله وتوفيقه، ملايين المصريين إلى جانبك، ندعمك في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات لصالح وطننا الغالي، كلنا ثقة في تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في غد أفضل.