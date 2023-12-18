الشعب قال كلمته بأعلى تصويت| التفاصيل الكاملة لـ نسب وأرقام نتيجة الانتخابات الرئاسية.. السيسي اكتساح

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 67,032,438 ناخبًا، وجاءت نسبة المشاركة والحضور في الانتخابات الرئاسية 2024، هي 66.8% بعدد 44,777,668 ناخب.

وجاء عدد الأصوات الصحيحة 44,288,361 صوتًا، بنسبة 98.9%، أما عن عدد الأصوات الباطلة فجاءت 489,307 صوتًا، وذلك بنسبة 1.1%.