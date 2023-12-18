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برلمان

انتصار لوعي المصريين.. أمين تنظيم حماة الوطن: نهنئ أنفسنا على فوز الرئيس السيسي باكتساح

الدكتور أحمد العطيفى
الدكتور أحمد العطيفى ، أمين تنظيم حزب حماة الوطن

هنأ الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه لولاية جديدة رئيساً لجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن اليوم يعد بمثابة انتصار لوعي المصريين الذي حققوا أعلى نسب مشاركة في انتخابات حرة نزيهة شهدت تعددية حزبية لم تشهدها البلاد من قبل.

وأضاف العطيفي في تصريحات صحفية له أن الشعب المصري سطر ملحمة وطنية كبيرة خلال أيام الانتخابات يعكس وعي المصريين بأهمية صوتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بنسبة مشاركة هي الأكبر في التاريخ، لصالح انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد وعي الشعب المصري ووقوف المصريين خلف قيادته لولاية جديدة بكل وطنية وحب.

وأكد أمين تنظيم حزب حماة الوطن أن الحزب داعم رئيسي بالساحة السياسية للرئيس في كافة قراراته وتحركاته، مؤمناً بأنه القيادة الواعية التي تمكنت من إنقاذ البلاد من براثن الإرهاب، مضيفاً:" والآن يقود الرئيس مصر على طريق تنمية حقيقة وإصلاح شامل في كافة المجالات لرفعة الوطن والمواطن".

واختتم العطيفي تصريحاته قائلاً: "نهنئ أنفسنا ونهنئ الرئيس بالنجاح الذي جاء باكتساح ومعاً لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة تحت مظلة الجمهورية الجديدة .. تحيا مصر دائماً وأبداً".

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