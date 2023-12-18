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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتي تهريب مخدرات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقه الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الاداره الثانية من ضبط محاولتي تهريب كمية من المواد من المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار بروكسل اشتبه محمود اشرف مأمور اللجنه الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور الدين تحت إشراف احمد جمال صلاح رئيس قسم الفحص بالاشعة فتم تأكيد الإشتباه .


وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أيمن ربيع جبر مأمور التفتيش تحت اشراف هيثم خلف الله ابو زيد فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر بين طيات ملابسه.


وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار اسطنبول اشتبه جمال محمد خلف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب فرنسي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر محمد ناصر تحت اشراف محمد حداد رئيس قسم الفحص بالاشعة فتم تأكيد الإشتباه .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد مسعود عدلي مأمور التفتيش تحت اشراف عمر قرشي البارودي رئيس قسم تفتيش الركاب فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش وعدد ٩ شريط ترمادول داخل الحقائب.

وقام بالجرد والتحريز ابو القاسم ممدوح تحت اشراف رامي مروان بحضور مصطفي جنيدي من الأمن الجمركى وعبد المحسن عبده رئيس الأمن الجمركى وأحمد عادل عسكر من مكافحة التهرب الجمركي وعصام عباس مدير ادارة الأمن الجمركى

قرر عبدالعال نعمان مدير عام الإدارة العامة للجمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط الجمركى رقمى ٦٥ ، ٦٦ لسنه ٢٠٢٣ .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.

 

 

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