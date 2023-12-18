يوسف رشدان : نتيجة الانتخابات الرئاسية تعكس ثقة المصريين في القيادة الحكيمة للسيسي

هنأ المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن، أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا أن عدد الأصوات "39 مليون صوت " تعكس ثقة الشعب المصري في القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وقدرته علي العبور بمصر إلي بر الأمان.



و أكد “رشدان” في تصريحات له اليوم، أن اختيار الشعب المصري مؤسس الجمهورية الجديدة يدعم استكمال الإنجازات العملاقة التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية حيث أعاد بناء مؤسسات الدولة وتخطت البلاد أزماتها، ورفعت شعارًا “يد تبني ويد تحمل السلاح و عاد الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد.

و أوضح رشدان أن الرئيس عبدالفتاح السيسى في تحقيق إنجازات ومشاريع عملاقة، وتم إعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته وحقق معدلات نمو مرتفعة، واستعادت مصر نفوذها الإقليمي و العالمي.

وشدد علي أن الرئيس السيسي نجح في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى كما تم إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأكد رشدان علي أن الرئيس السيسي واجه المخططات والمؤامرات الداخلية و الخارجية بكل جسارة و استطاع حتى الانتصار في حرب البقاء و البناء حتي باتت مصر حديث العالم كله و أصبح يضرب بها المثل في مواجهة التحديات الصعبة.