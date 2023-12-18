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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس دفاع النواب: بفوز السيسي نبدأ مرحلة جديدة من النماء والاستقرار

النائب اللواء أحمد
النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب

تقدم النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 ليتقلد حكم البلاد لفترة رئاسة ثالثة مدتها 6 سنوات، داعيا المولي عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه فى قيادة البلاد والعبور بها لبر الأمان.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن انتخابكم لفتره رئاسية جديدة، فى انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم أجمع يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعم المصريين الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار البناء والتنمية، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا و خارجيا،  معرباُ عن سعادته بقيام شعب مصر العظيم بتجديد الثقة فى الرئيس السيسي، قائدا وزعيما تتويجا لجهوده المخلصة التي بذلها بحق في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأضاف النائب اللواء أحمد العوضي، أن حجم التايد والأجماع والدعم الشعبي الغير مسبوق الذي حصل عليه الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، لاستكمال المسيرة نحو غد مشرق لبناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد مجدداً أننا أمام رئيس وآباُ لكل المصريين، مهناً العالم أجمع بفوز السيسي لولاية رئاسية ثالثة، قائلا: نبدأ مرحلة جديدة من عمر الوطن نتطلع فيها جميعا إلى الخير والنماء لبلدنا الحبيبة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه رفعة وطننا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثالثة، إذ حصل الرئيس السيسي على39 مليوناً و702 الف و451 صوتاً.

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