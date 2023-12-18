طارق شكري مهنئًا الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية: الشعب المصري يعي ما تم من انجاز وما ينتظره من تحديات

تقدم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بخالص التهاني القلبية، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتولي سيادته رئاسة مصر لفترة تالية، داعيًا الله عز وجل له بالتوفيق والسداد، وأن يجعل الازدهار والتقدم حليفه دائمًا.

وأثنى شكري، على ملحمة المصريين الخالدة بالمشاركة الفاعلة والجادة في الانتخابات الرئاسية، التي رسمت صورة عظيمة عن مصر، وعبّرت عن المعدن الحقيقي للمصريين في وقت الشدائد والأزمات، وبعثت رسائلًا عظيمة لا يمكن إغفالها عن وحدة كافة فئات الوطن من أجل حماية بلدهم والسعي لأمنها واستقرارها.

وقال شكري إن وقوف الشعب المصري خلف قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنحه كل هذه الثقة، يكشف عن وعي جمعي بما أنجزته مصر على مدار السنوات الفائتة، وما تواجهه مصر من تحديات لن يقوى على مجابهتها سوى قائد حكيم وزعيم وطني مخلص، يقود سفينة الوطن في تلك الظروف الدقيقة من عمر البلاد.

كما توجه شكري بخالص التحية وموفور التقدير لقضاء مصر المشرفين على عملية الانتخابات التي اتسمت بالنزاهة والشفافية، وكذلك كافة عناصر العملية الانتخابية التي أظهرت مصر والمصريين للعالم في أبهى صور الديمقراطية.