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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب "حماة الوطن" بالجيزة: الرئيس السيسى حقق فوزا ساحقا على منافسيه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ارسلت أمانة الشباب بحزب حماة الوطن، تهنئة خاصة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية جديدة حتى عام 2030 ، بعدما حقق الرئيس عبدالفتاح السيسى فوزا ساحقا على منافسيه الثلاثة وفاز بفارق كبير على جميع منافسيه.

وهنأ النائب نافع عبد الهادى، امين حزب حماة الوطن بالجيزة الرئيس السيسى بفوزه بأكبر نسبة تصويت حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وحصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا .


وأكد النائب نافع عبد الهادى، على فخره بما قدمه أبناء الحزب فى إدارة الانتخابات الرئاسية وخاصة أمانة الشباب الجيزة برئاسة محمد أبو عيسى أمين المحافظة، والتى كان لها دورا مهما فى عملية الحشد والتنظيم لأبناء الوطن أثناء وبعد الإدلاء بأصواتهم داخل وخارج اللجان الانتخابية المختلفة فى جميع دوائر الجيزة.

وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

حزب حماة الوطن الرئيس السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات

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