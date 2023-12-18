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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس لجنة السياحة بالنواب: نتيجة الانتخابات الرئاسية انتصار للاستقرار والتنمية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

وجّهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أمين السياحة بحزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي سيادته فترة رئاسية جديدة.

وقالت نورا علي: "تحية واجبة وعظيمة لجموع المصريين على الصورة الحضارية غير المسبوقة التي رسموها في انتخابات الرئاسة، معلنين مواصلة المسير والتحدي خلف قائدهم الرئيس السيسي".


كما توجهت بتحية خاصة للمرأة المصرية التي احتشدت بالملايين كعادتها وقدمت ملحمة وطنية في تصدُر صفوف الدفاع عن الوطن وحماية أمنه ومقدراته وصونًا لما تحقق من نهضة واستقرار وتقدم.

وأوضحت نورا علي، أن نتيجة الانتخابات انتصار لمصر، وانتصار للاستقرار والتنمية، وانتصار لبطل ضحى بالكثير من أجل وطنه، فاستحق هذه المكانة العظيمة لدى شعبه، واستحق ثقة الحشود التي خرجت بالملايين لدعمه.

واختتمت بيانها بتوجيه رسالة إلى الرئيس السيسي قائلةً: "نواصل معًا من جديد 6 سنوات أخرى من البناء والتعمير والنهوض.. ونستكمل حلمنا المشروع في بناء وطننا العظيم وترسيخ قواعد جمهوريته الجديدة، وحضارته الرائدة".

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