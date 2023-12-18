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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: سنشكل قوة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يزور تل أبيب.

 

وفي كلمته، قال وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد موقفها الداعم لإسرائيل والدفاع عن أمنها.

 

وأضاف أوستن، أن يجب مراعاة احتياجات مليوني نازح في قطاع غزة بسبب الحرب الدائرة.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تدعم جهود تحرير كل المحتجزين لدي حركة حماس في غزة.

 

ولفت إلى أن إيران تقوم بدعم هجمات مليشيات الحوثي في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، ويجب وقف ذلك.

 

وأوضح أوستن أن الولايات المتحدة تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في البحر الأحمر ضد الهجمات الحوثية.

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