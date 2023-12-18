الأهلي في المونديال.. لاعبو الأحمر يعاينون أرضية ملعب الجوهرة قبل مواجهة فلومينينسي

أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفنى معاينة لأرضية ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قبل خوض لقاء فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

وخلال تفقد اللاعبين أرضية الملعب قاموا بتوجيه التحية للجماهير التى حضرت في المدرجات لتشجيع ومؤازرة اللاعبين خلال اللقاء الذي سينطلق في الثامنة مساء.

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة فلومينينسي

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

وصول الأهلي ملعب الجوهرة لخوض مباراة فلومينينسي

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصلت إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي يستضيف مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة في مدينة جدة السعودية، قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي في المونديال| الفريق يصل ملعب الجوهرة لخوض مباراة فلومينينسي

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصلت إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي يستضيف مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة في مدينة جدة السعودية، قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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