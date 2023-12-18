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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مجلس الشباب المصري يهنئ السيسي بفوزه بثقة الشعب لولاية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بانتخابات الرئاسة بنسبة ٨٩.٦٪؜.

 

وأشاد ممدوح بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك للإدارة المتميزة والفارقة هذه المرة، وكم التسهيلات التي قدمتها الهيئة من أجل رفع حالة المشاركة لدي المواطنين في الانتخابات الرئاسية، حتي وصلت إلى ٦٤٪؜ لأول مرة في الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات الرئاسة، وذلك من خلال توفير كافة عوامل إنجاح العملية الانتخابية ، فضلًا عن التسهيلات لذوي الهمم وكبار السن.

وأشار ممدوح أن هناك مطالب عديدة لدى الشباب المصري لابد من وضعها علي طاولة رئيس الجمهورية ، للنظر لها من أجل تعزيز مشاركة الشباب في بناء الجمهورية الجديدة.

 

وأوضح رئيس مجلس الشباب المصري أن أهم تلك المطالب هي تعزيز المناخ الداعم لمشاركة الشباب في العمل العام وفي كل قطاعات الدولة بلا استثناء، الشباب هم  الأمل وقادة الغد ، واساس بناء الجمهورية الجديدة، كما لابد من إعادة النظر في الملف الاقتصادي وإدارته بشكل يتلاءم مع الازمات الاقتصادية التي تواجه شعوب العالم ومنها الشعب المصري بالآونة الأخيرة، فقد حان الوقت لتعزيز مشاركة أصحاب الخبرات الاقتصادية في عملية الإصلاح الاقتصادي بشكل يضمن الخروج من الأزمة دون التأثير على الفئات الأولى بالرعاية.

 

كما أكد أهمية تعزيز دور المجتمع المدني بشكل أكبر في ظل نجاح تجربة المناخ الداعم لمشاركة المجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية ، وخاصة بعدما اثبت جدارة في مختلف الاحداث خلال الآونة الأخيرة وتكفي تجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كدلالة واضحة على نجاح استراتيجية توحيد جهود المجتمع المدني في ظل الجمهورية الجديدة.

 

وأضاف البيان الموجه لرئيس الجمهورية : الشباب يريد مزيدا من فرص العمل ونجاح الدولة في تحقيق المعادلة الصعبة وتحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص في العملية الاقتصادية يؤدي إلى تجنب انتشار الفقر والبطالة بين الشباب، نطالب باستمرار الجهود المبذولة لتحسين مستوى التعليم في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للتعلم، وزيادة فرص التعليم العالي للطلاب والتوسع في تجربة الجامعات الأهلية والتعليم التكنولوجي.

 

وطالب الرئيس بتوفير الرعاية الصحية للجميع، من خلال تطوير المنظومة الصحية وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة وتعزيز الاستثمار في توطين برامج صناعة الدواء.
- نطالب الرئيس بالاستمرار في دعم جهود محاربة الفساد في جميع مؤسسات الدولة، من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتعزيز قواعد  الشفافية والمحاسبة.

 

ونوه بتعزيز برامج دعم العدالة الاجتماعية، من خلال دعم عملية تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية للجميع دون تمييز.بتعزيز المشاركة السياسية، من خلال إصلاح النظام السياسي ودعم الحياة الحزبية ، وزيادة مشاركة الشباب في ة ،العملية السياسية خاصة في مراكز صنع القرار. 

كم طالب الرئيس بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وفق المفهوم الشامل والعمل على حماية الحريات الأساسية، وضمان سيادة القانون، واحترام التنوع الفكري ودعم عملية  الحوار والتوافق، واحترام الرأي الآخر.

وشدد على ضرورة بدعم المجتمع المدني، من خلال تعزيز البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لمنظومة المجتمع المدني ، وضمان حرية التعبير والتنظيم.

 

وأشار الدكتور محمد ممدوح إلى أن هذه المطالب هي مطالب مشروعة، ونسعى أن يدرجها رئيس الجمهورية على رأس الأولويات  ويأخذها في الاعتبار، والعمل على تحقيقها من أجل بناء مستقبل أفضل للشباب المصري.

 

وطالب رئيس مجلس الشباب المصري رئيس الجمهورية بتعزيز التواصل مع الشباب المصري ، وسماع آرائهم ومطالبهم، من أجل بناء دولة قوية ومزدهرة. وجمهورية جديدة يستحقها كل المصريين.
 

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