عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوستن: اجتماع مع عدد من وزراء الدفاع بالمنطقة لمناقشة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، أنه سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع بعض نظرائه من دول المنطقة لمناقشة مواجهة هجمات الحوثيين على السفن المارة بالبحر الأحمر. 

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جالانت في تل أبيب، إن هجمات الحوثيين على السفن "متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات "لبناء تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد، ولتحقيق هذه الغاية، أكد أنه سيعقد اجتماعًا غدًا، مع الوزراء في المنطقة وخارجها لمعالجة هذا التهديد".

وأوضح أنه سيكون اجتماعا افتراضيا. وسوف يتعامل أعضاء المجموعة مع التهديد "بطريقة مجدية في المستقبل... لضمان حرية الملاحة في المنطقة"، وخاصة في ضوء التهديد الذي يواجه التجارة الدولية.

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هجمات الحوثيين وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن جالانت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

ترشيحاتنا

البنتاجون: المدمرة يو إس إس لابون دخلت إلى البحر الأحمر

بيان عاجل من أمريكا بشأن الضربات الإسرائيلية علي الجيش اللبناني

أحمد موسى: الشعب المصري كله في الشوارع احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. فيديو

فاز بثقة الشعب المصري.. ولي عهد دبي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة

الفصائل الفلسطينية ترد على دعوى بن جفير بإعدام الأسرى والقنبلة النووية

حكم الصلاة على النبي بعد الأذان.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ