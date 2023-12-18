أوستن: اجتماع مع عدد من وزراء الدفاع بالمنطقة لمناقشة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، أنه سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع بعض نظرائه من دول المنطقة لمناقشة مواجهة هجمات الحوثيين على السفن المارة بالبحر الأحمر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جالانت في تل أبيب، إن هجمات الحوثيين على السفن "متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات "لبناء تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد، ولتحقيق هذه الغاية، أكد أنه سيعقد اجتماعًا غدًا، مع الوزراء في المنطقة وخارجها لمعالجة هذا التهديد".

وأوضح أنه سيكون اجتماعا افتراضيا. وسوف يتعامل أعضاء المجموعة مع التهديد "بطريقة مجدية في المستقبل... لضمان حرية الملاحة في المنطقة"، وخاصة في ضوء التهديد الذي يواجه التجارة الدولية.