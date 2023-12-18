عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

مذيعة صدي البلد ملك
مذيعة صدي البلد ملك ريان

قدمت مذيعة صدى البلد ملك ريان تغطية خاصة حول كواليس استعدادات الاهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 كيف يستعد الأهلي؟ وما هي العقبات التي يواجهها كولر؟ وما القنوات الناقلة للمباراة؟ تفاصيل مباراة اليوم في تغطيتنا.

يلتقي الأهلي اليوم الاثنين مع فلومينينسي البرازيلي في تمام الساعة الثامنة مساء ، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وصعد الأهلي لنصف النهائي بعد تغلبه على اتحاد جدة في ربع النهائي بنتيجة 3 / 1 في مباراة سيطر عليها الأهلي كليًا.

واجه كولر عدة عقبات وضعته في موقف محرج.

وكانت أولى هذه العقبات هي طرد اللاعب الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي خلال مباراة ربع نهائي كاس العالم للأندية.

ونال موديست بطاقة حمراء مباشرة في مباراة ربع النهائي، وتم استبعاده لمدة مباراتين، أما كهرباء فمن المحتمل ألا يستطيع المشاركة في المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

الأهلى كأس العالم للاندية فريق فلومينينسي البرازيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

البنتاجون: المدمرة يو إس إس لابون دخلت إلى البحر الأحمر

بيان عاجل من أمريكا بشأن الضربات الإسرائيلية علي الجيش اللبناني

أحمد موسى: الشعب المصري كله في الشوارع احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. فيديو

فاز بثقة الشعب المصري.. ولي عهد دبي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة

الفصائل الفلسطينية ترد على دعوى بن جفير بإعدام الأسرى والقنبلة النووية

حكم الصلاة على النبي بعد الأذان.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ