من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

قدمت مذيعة صدى البلد ملك ريان تغطية خاصة حول كواليس استعدادات الاهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كيف يستعد الأهلي؟ وما هي العقبات التي يواجهها كولر؟ وما القنوات الناقلة للمباراة؟ تفاصيل مباراة اليوم في تغطيتنا.

يلتقي الأهلي اليوم الاثنين مع فلومينينسي البرازيلي في تمام الساعة الثامنة مساء ، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وصعد الأهلي لنصف النهائي بعد تغلبه على اتحاد جدة في ربع النهائي بنتيجة 3 / 1 في مباراة سيطر عليها الأهلي كليًا.

واجه كولر عدة عقبات وضعته في موقف محرج.

وكانت أولى هذه العقبات هي طرد اللاعب الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي خلال مباراة ربع نهائي كاس العالم للأندية.

ونال موديست بطاقة حمراء مباشرة في مباراة ربع النهائي، وتم استبعاده لمدة مباراتين، أما كهرباء فمن المحتمل ألا يستطيع المشاركة في المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.