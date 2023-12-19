عواجيز فلومينينسي.. ناقد رياضي يطرح تساؤلا بعد هزيمة الأهلي

طرح الناقد الرياضي، إسلام صادق، تساؤلاً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، بعد هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي.

وكتب لجمهوره: "برأيك لماذا تلاعب عواجيز فلومنينسي بالأهلي في مونديال الأندية”.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.