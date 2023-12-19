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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك الأردن: دور واشنطن مهم للدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

ملك الاردن
ملك الاردن

التقى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الفريق أول تشارلز براون، حيث أكد الملك على دور واشنطن المهم في الدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.

كما تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، والسفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ74 للحرب عملياته العسكرية في قطاع غزة، فيما يزداد الوضع الإنساني سوء أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت بأن عدد الشهداء بلغ 19453 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 52000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 458.

الملك عبد الله الثاني تشارلز براون إطلاق النار بغزة الحرب على الإرهاب

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