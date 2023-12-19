الأهلي لم يحضر.. عمرو أديب يوجه رسالة لوم للجمهور لهذا السبب |فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي المصري و فلومينينسي البرازيلي، قائلا : "الأهلي لم يحضر في المباراة بينه وبين فلومينينسي البرازيلي وألوم عليه لوما شديدا".

وقال "عمرو أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الأهلي اليوم لم يكن موفقا، ويجب أن ألوم عليه لوما شديدا، خاصة جمهور القلعة الحمراء.



وأضاف عمرو أديب، أن جمهور النادي الأهلي كان يشاهد المباراة وهو في حالة هادية جدا أقل من الطبيعي، ولم يشجع ناديه بحماس كما عودنا.



وأوضح عمرو أديب أننا شاهدنا اليوم الأهلي وهو دخل في عنق الزجاجة الذي لا يستطيع الخروج منها، في مباراة اليوم مباراة سيئة.

الأهلي ضيع فرص كثيرة

واختتم عمرو أديب بقوله : "قلبي كان يقطر دما وكنت قاعد قلبي كان هيطلع من صدري، والأهلي ضيع فرص كثيرة في الشوط الأول، والفرصة كانت بثلاثة".