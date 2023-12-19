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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. محاولة للاعتداء على سفينة على بعد 17 ميلا من عدن

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وكالة رويترز نقلا عن شركة  أمبري لأمن الملاحة قولها  إنها تلقت معلومات عن محاولة صعود محتملة لإحدى السفن على بعد 17 ميلاً إلى الغرب من عدن باليمن

وأشارت  أمبري إلى أن سفينة بالمنطقة تلقت اتصالاً من أخرى "تتعرض لهجوم قرصنة"

كما تم إبلاغ السفن بأن الهجوم فشل وأن جميع أفراد الطاقم بأمان.

ونفذ الحوثيون  في وقت سابق عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.

عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وقد نجحت عناصر الحوثي  في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال  الساعات الماضية.

وأكد الحوثي استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.
 

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