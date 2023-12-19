محكمة ألمانيا العليا تأمر بإعادة الانتخابات الوطنية لعام 2021 في برلين

أمرت المحكمة العليا في ألمانيا ، اليوم الثلاثاء، بإعادة الانتخابات الوطنية لعام 2021 جزئيا في برلين بسبب خلل في العديد من مراكز الاقتراع في العاصمة.

وقضت المحكمة الدستورية الفيدرالية بوجوب إعادة الانتخابات في 455 دائرة انتخابية من أصل 2256 دائرة انتخابية في المدينة.

وأيدت المحكمة قرار البرلمان، الذي أتخذ العام الماضي إجراء إعادة محدودة بأصوات ائتلاف المستشارة أوياف شولتز المكون من ثلاثة أحزاب، على الرغم من أنه وسع نطاق التصويت الجديد قليلا.

وقد وصلت القضية إلى المحكمة بعد أن اشتكت أحزاب المعارضة المحافظة الرئيسية في ألمانيا، مطالبة بإجراء إعادة انتخابات أكثر شمولا، ووجوب إجراء التصويت الجديد في غضون 60 يومًا.

على الرغم من أن استطلاعات الرأي ترسم الآن صورة مختلفة تمامًا عن نتائج انتخابات 2021، مع وجود حزبين من ثلاثة أحزاب في الائتلاف الحاكم الذي لا يحظى بشعبية أقل بكثير من مستواهما في ذلك التصويت، فإن إعادة الانتخابات التي أمر بها يوم الثلاثاء محدودة للغاية بحيث لا تعرض أغلبية الحكومة للخطر ويبدو أن من غير المرجح أن يكون لها أي آثار هامة أخرى.

أجرت برلين أربعة عمليات تصويت في 26 سبتمبر 2021: الانتخابات الوطنية الألمانية، وانتخابات الولاية، والتصويت لمجالس المقاطعات الـ12 في المدينة، والاستفتاء المحلي، وزاد ماراثون برلين، الذي أقيم في نفس اليوم، من الصعوبات اللوجستية.

ونفدت أوراق الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع خلال النهار، واستلمت مراكز اقتراع أخرى بطاقات الاقتراع الخاصة بالمنطقة الخطأ، مما أدى إلى ظهور عدد كبير من بطاقات الاقتراع الباطلة.

ومن ناحية أخرى ، ظهرت مشكلة في استطلاعات الرأي عند الخروج تم الإعلان عنها على الرغم من أن بعض الناخبين الذين كانوا ينتظرون في الطابور عند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساءً، سمح لهم بالإدلاء بأصواتهم.

وأعيدت انتخابات الولاية التي أجريت في ذلك اليوم بالكامل في فبراير وأسفرت عن تغيير الحكومة المحلية، حيث حل المحافظ كاي فيجنر محل الديمقراطية الاشتراكية من يسار الوسط فرانزيسكا جيفي كرئيس للبلدية.

وتعتبر برلين واحدة من ثلاث مدن ألمانية تعتبر نفسها أيضًا دولة في حد ذاتها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في ألمانيا في خريف عام 2025.