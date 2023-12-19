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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة وفاو يدربان 120مزارعا فى أسوان على أفضل الممارسات لاستدامة خصوبة التربة

صدى البلد

قال د. علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية إنه فى إطار مشروع زيادة إنتاجية الماء للزراعة المراعية للتغذية وتعزيز الأمن الغذائى والتغذية والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية نظمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية دوره تدريبية لعدد ١٢٠ مزارع فى محافظة أسوان وبحضور د اماني بدر وكيل وزارة الزراعة في أسوان واشتملت الدورة التدريبية على تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية واستدامة خصوبة التربة والمحافظة على مستويات العناصر الغذائية في التربة عن طريق تعويض استنذاف العناصر الغذائية والاهتمام بالتسميد العضوى مما له من أثر على تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية ،وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتضمن التدريب على استخدام طرق الرى الحديثة واهمية الاستخدام الأمثل لمياه الري كما تم تدريب المزارعين على المكافحة المتكاملة للحشائش والأمراض الآفات من خلال تطبيق مدارس المزارعين الحقلية.


وأشادت مدير المشروع مهندسة نجلاء البندارى بالتعاون المثمر مع مركز البحوث الزراعية من أجل دعم صغار المزارعين. 


وثمن د. أحمد فوزى القط المنسق الوطنى للمشروع بجهود منظمة الفاو ودعمها لصغار المزارعين فى صعيد مصر ودعمها فى تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية.


في سياق متصل وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة قام مدير معهد المحاصيل الحقلية بمتابعة زراعات القمح 
في محافظة أسوان والانبات وحصر المساحات على الواقع وتم متابعة الحقول الإرشادية

معهد المحاصيل الحقلية تعزيز الأمن الغذائي الصندوق الدولى للتنمية الزراعية منظمة الأغذية والزراعة فاو طرق الرى الحديثة

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