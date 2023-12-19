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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادية بحماة الوطن: فوز السيسي بولاية جديدة يؤكد وعي المصريين وتطلعهم نحو مستقبل أفضل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأت الدكتورة زينب نوار وكيل الهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس الاقتصاد بجامعة مصر المعلوماتية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بولاية رئاسية جديدة ، مضيفة أن ذلك يؤكد وعي المصريين وتطلعهم نحو مستقبل أفضل وغد مشرق.

وأكدت نوار، في بيان لها اليوم، أن اختيار المصريين للرئيس السيسي نابع من ثقة كاملة في قيادته لمصر في ظل الظروف الصعبة والتحديات والمخاطر التي تحيط بالدولة المصرية، ودعما لمسيرة البناء والتنمية.

وأشارت وكيل الهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إلى أن مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد على الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية، والظروف الصعبة التي تمر بها أغلب دول العالم بسبب الحروب ، مؤكدة أن الرئيس السيسي حافظ على أمن مصر القومي واستقراره .

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي كشف عن أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 هي الأعلى في تاريخ مصر، مؤكدا أنه لا تجاوزات أو معوقات شابت العملية الانتخابية.

وأضاف بدوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، أن المنظمات الأهلية المحلية والدولية والناخبين شهدوا بسلامة العملية الانتخابية التي شهدت تنوعا في برامج وانتماءات المرشحين الأربعة الذين تنافسوا فيها.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية، ليستمر في مقعد رئيس الجمهورية لولاية جديدة مدتها 6 سنوات تبدأ في أبريل 2024 وتنتهي عام 2030، وذلك بعد حصوله على قرابة 40 مليون صوت وبنسبة 89.6% من إجمالي المواطنين المشاركين في التصويت.

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