رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على 62 مادة من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على 62 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، على أن يستأنف المناقشة في جلسة قادمة.

وقدم عدد من أعضاء النواب استعراضا حول أهم النقاط المستهدف تحقيقها من قانون نقابة التكنولوجيين، حيث اعتبر الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثل الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن إنشاء نقابة مستقلة للتكنولوجيين أمر مهم لتكون مظلة للآلاف من أبناء هذه المهنة وتفتح لهم أسواق جديدة فى الخارج والداخل وتكون مظلة تأمينية اجتماعية وصحية لهم.

وأضاف جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، إن أعضاء مجلس النواب يركزون على مثل تلك التشريعات الهادفة إلى مواكبة التطور التكنولوجى خاصة فى ضوء التحول الرقمى، متابعا: "بقدر سعادتى ونحن نساهم فى إنشاء كيان نقابى جديد يدعم الحياة النقابية والسياسية فى مصر إلا أن واجبنا النيابى يحتم علينا أن أشير فى هذه الجلسة أن هناك العديد من الكيانات تتطلع أن تكون لديها كيانات نقابية تنتمى إليها وتحظى بما يحظى به أعضاء الكيانات النقابية.

وأكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أهمية مشروع القانون باعتباره استحقاق دستورى، وحق لممارسى المهنة وأن يكون هناك سعى حقيقى من خلال هذه المنظمات النقابية لحمايتها فى المستقبل، متابعا: "من هذا المنطلق نوافق على مشروع القانون ونقدم التحية للجنة لكن لدينا عدة ملاحظات أرجو أن تراعى، لأن هناك بعض المآخذ على مشروع القانون الذي جاء من الحكومة، لم يحدث حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون".

وأفاد بأن هناك قوانين نقابية تحتاج للتعديل، مشروع قانون لتعديل قانون نقابة التجاريين الذي ترهل وأصبحت خدمات ملايين التجاريين فى مهب الريح، وقانون تعديل نقابىة المهندسين مازال محلك سر فى مجلس الشيوخ، يجب النظر فى قوانين النقابة لمواكبة التغيرات.

وقال النائب محمد العماري: "هذا القانون جاء في وقته لأن العالم يشهد حاليا تحديا تكنولوجيا كبيرا وتطورا هائلا، والدولة تبذل جهودا كبيرا لمواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، ومشروع القانون مهم لإنشاء كيان نقابي لممارسي المهن ةالتكنولوجية، وأوافق على مشروع القانون".

وتحدث النائب أشرف أمين، قائلا: "مشروع قانون مهم وتعتبر من أهم النقابات، ونظرا لأهمية المجالات التكنولوجية، من المهم وجود كيان نقابي قانوني"، مؤكدا أهمية أن يكون للنقابة دور مهم في دعم التطور التكنولوجي، وإثراء النهضة التكنولوجية في مصر.