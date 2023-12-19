مباحثات إعلامية بين مصر والعراق لتعزيز التعاون البرامجي والإخباري

أشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بعمق وتميز العلاقات المصرية العراقية التاريخية بين الشعبين الشقيقين، منوها بالتنسيق والتعاون المتواصل في مختلف القضايا الإعلامية، فضلا عن التعاون البرامجي والإخباري.

وقال زين - خلال لقائه رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، والوفد المرافق بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة - إن هناك ضرورة لمزيد من الدفع قدما بهذا التعاون الإعلامي لتحقيق مردود إيجابي على المستوى المهني والاقتصادي.

من جانبه أعرب نبيل جاسم عن تقديره للهيئة الوطنية للإعلام قلعة الإعلام المصري العريق الذي يذخر بالكوادر الإعلامية المتميزة وأن هناك رغبة وضرورة لتفعيل التعاون الإعلامي بمختلف المجالات مع هذا الصرح الإعلامي الكبير.

وناقش الجانبان سبل تعزيز وتنشيط التعاون لفتح آفاق جديدة مشتركة من التعاون الإعلامي بين الهيئة الوطنية للإعلام وشبكة الإعلام العراقي، حيث تم بحث آليات إتمام الاتفاقية العراقية المصرية في مجال الإعلام من تبادل برامجي وإخباري، فضلا عن تكثيف الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين الجانبين.

وأشاد الدكتور نبيل جاسم بتجربة الإنتاج العربي المشترك لبرنامج ( بيت للكل ) وهو إنتاج عربي مشترك بين مصر والعراق والأردن وفلسطين حقق نجاحات وتغطيات إعلامية متميزة لكافة القضايا العربية ومشاكل الوطن، مؤكدا أننا نتطلع لتنشيط التبادل مع الجانب المصري في البرامج الرياضية، كما نتطلع لإنتاج مشترك لبرنامج بث مباشر وأيضا تبادل في المواد الدرامية لشهر رمضان المقبل.

وفي نهاية اللقاء أثني الدكتور نبيل جاسم على الاستقبال وأشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعد رمزا يضاف للحضارة المصرية العريقة، وأن الدولة المصرية تتجه وبقوة نحو البناء والتعمير والحداثة.