وفد من الإعلاميين الأفارقة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

زار وفد من الإعلاميين الأفارقة، اليوم /الثلاثاء/، مدينة الإنتاج الإعلامي؛ للتعرف عن قرب على إمكانياتها العلمية والتكنولوجية ومراكزها الفنية؛ وذلك على هامش حضور الدورة التدريبية الأساسية رقم 38 للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية، التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.



استهل الوفد الزيارة بعمل جولة تفقدية بمركز التدريب والتطوير بالمدينة "UP SKILL"، وتفقدوا قاعات التدريب الخاصة به، واستمعوا إلى شرح من القائمين بالإشراف عليه لطريقة عمل المركز.



ثم توجه الوفد بعد ذلك لزيارة مركز التراث السمعي والبصري، والذي يتم من خلاله الحفاظ على الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة، كما زاروا وحدة المونتاج وغرفة الكنترول بالمدينة.



وفي نهاية الزيارة قام الوفد بعمل جولة بمناطق التصوير المفتوحة، حيث شاهدوا الاستعدادات الجارية لاستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات في الفترة القادمة.