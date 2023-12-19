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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن بني سويف: إعادة إعمار 35 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية بمركز ناصر

وكيل وزارة التضامن
وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف الدكتورة إنجي حسن

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف الدكتورة إنجي حسن، إنه تم تأهيل 35 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية في قرية بهبشين بمركز ناصر، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.


وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتشبيكًا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية؛ لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.


ووجهت بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.


من جانبه، أوضح مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان أنه تم اختيار قرية بهبشين لكونها من القرى الأشد احتياجًا بحسب معايير التنمية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.


وعلى صعيد آخر، شهد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الاحتفالية التي نظمتها جمعية أجيال صناع الحياة للتنمية؛ لتسليم مشروعات لـ70 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة).


وثمن المحافظ - خلال فعاليات تسليم هذه المشروعات ضمن مشروعات تربية الأغنام - دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها المتميزة في الدفع بجهود المحافظة لتوفير الدعم والرعاية للأكثر احتياجًا، خاصة أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تعزيز وتشجيع العمل الأهلي والذي ظهر في زيادة أعداد الجمعيات الموقعة على وثيقة توحيد الجهود.


من جانبها، قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إن مشروع "فرصة" أحد المشروعات الممولة من الوزارة والبنك الدولي ويهدف لتنفيذ مئات من مشروعات التمكين الاقتصادي بالمحافظة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".


وتابعت أن اختيار المستفيدين يتم استنادًا على قاعدة بيانات مسجلة بالوزارة وفي ضوء دراسة ميدانية؛ للتأكد من توافر مقومات واستمرارية المشروع، بجانب مراجعة ميدانية كل سنتين لصاحب أو صاحبة المشروع للتأكد من استمراريته ونجاحه.
 

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