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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: تطوير وتنمية جنوب سيناء يدعم جذب الاستثمارات لها

النائب احمد البلشي،
النائب احمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة في إحداث التنمية الحقيقية بكافة أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظة سيناء وما يتم بها من أعمال تطوير بشتى القطاعات وعلى رأسها الصحة والإسكان والسياحة.

وأضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه، بالطبع يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ومن ثم فتح المزيد من فرص العمل لأهالي وأبناء المحافظة، فضلا عن الإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة بها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الدولة تعمل جاهدة علي تعمير سيناء وزيادة أعداد سكانها حيث يظهر ذلك من خلال المدن الجديدة التي التى يتم إقامتها، معقبا “ مهم جدا أن نجعل هذه المنطقة شريط حدودى مأهول بالسكان بعد أن كانت خاوية منذ عقود طويلة”.

وتابع النائب: كما أن تعمير سيناء ليس فقط بالقضاء علي الإرهاب بل أيضا بالتنمية المستدامة وهذا ما تعمل عليه الدولة من أجل الحفاظ علي الأمن القومى للدولة لا سيما بعد أحداث غزة الأخيرة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس ، مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والمهندس كرم معوض، مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط، والمهندس أحمد إبراهيم، ممثل عن الشركة العربية العالمية للبصريات.

وفى مُستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة، حيث أشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها، مؤكدًا أن تلك المشروعات من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا جذب المزيد من الحركة السياحية لمختلف مدن المحافظة.

وأوضح اللواء الدكتور خالد فودة أن تلك المشروعات تشمل: منصة مضمار الهجن، قرية التراث البدوي، أماكن إيواء الهجن، مجلس المدينة الجديد، الوحدة البيطرية بالهجن، مسجد الهجن، الحديقة المركزية، المنظومة الأمنية الموحدة ومبنى الرصد المرئي، المول التجاري ومبنى البنوك، وبحيرات الأكسدة.

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