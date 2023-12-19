مصاب بالصليبي.. كورتوا يغيب عن منتخب بلجيكا في كأس الأمم الأوروبية

أعلن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 الصيف المقبل.

وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نظرًا للإصابة، لن أشارك في اليورو، ويجب أن أستعيد كامل لياقتي أولا، وسيكون من الأفضل ألا ألتزم بموعد محدد للعودة".

وتعرض كورتوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع هذا الموسم.

وكانت القرعة قد أسفرت عن تواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة الخامسة باليورو رفقة سلوفاكيا ورومانيا وفريق آخر من الملحق (لم يتحدد بعد).

وكان المنتخب البلجيكي قد ودع بطولة اليورو الماضية من الدور ربع النهائي، بالخسارة ضد إيطاليا بنتيجة 1-2.