عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بقانون الطفل .. 4 اختصاصات للجنة شئون دور الحضانة| تعرف عليها

صورة تعبيرية - حضانة
صورة تعبيرية - حضانة أطفال

نصَّ قانون الطفل، علي أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو مـن ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:

 

اختصاصات لجنة شئون دور الحضانة

 

  - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .

  - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزامتها علي الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، ويترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم علي إدارتها وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا في وضع الدار. 

 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة . 

 - منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمدرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند ( 2 ) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر ، وألا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .

ووفقا للقانون، فإنه لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

موضوعات متعلقة

حياة كريمة: الأطفال تركوا رسائل دعم على شاحنات المساعدات لأهالي فلسطين

دراسة حديثة.. تناول الأسماك يساعد في خفض تأخر نمو مخ الأطفال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

«الكرف» صاحب الصوت الرخيم.. لماذا ضرب محيي الدين عبدالمحسن «المخرج» علقة ساخنة نقلته إلى المستشفى؟

مؤامرة واضحة.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي

وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون العسكري وتطورات المنطقة

مباراة كانت أشبه بالبطولة.. فهد العتيبي: النادي الأهلي فاشل في استغلال الفرص|فيديو

الحمد لله على نعمة الخسارة.. تعليق ناري من تامر أمين على هزيمة الأهلي|فيديو

دعاء لدفع الكسل والعجز.. هيخليك نشيط طول اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور.. في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة

فيديو صادم يوثق جرائم جديدة تضاف إلى صحيفة الاحتلال الإسرائيلي

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دجاج زنجر | اعرف المقادير

فوائد غير متوقعة لقشر البصل

فيديو

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ