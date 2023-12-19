خبير اقتصادي: قطاع السياحة المصرية تضرر من أزمة غزة

قال محمد صبري، باحث اقتصادي، إن مصر واجهت فترات صعبة إذ أن الحروب الباردة اشتدت كثيرًا في الفترة الماضية، خاصة بعد أزمة قطاع غزة، موضحا أن قطاع السياحة تضرر بنسبة 5% بسبب الحرب في فلسطين، وهي نسبة ضئيلة ولكنها جرس إنذار لمصر التي تستهدف تحقيق أرقام كبرى من السياحة.

حديث عن الاقتصاد المصري

وأضاف "صبري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مصر تعمل على تقليل التضخم في مصر ونجحت في تقليل 1%، ولكن تأمل في استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن معدل البطالة وصل 13% في 2013، والآن 7% إذ أن مصر نجحت في تقليل البطالة بنسبة تصل لـ 50%.

وتابع، أن مصر تعمل أيضا على الاحتياطي النقدي الذي يتباطأ نموه، وهذا هو الشغل الشاغل للحكومة المصرية بحسب تصريحات رئيس الوزراء، إذ أن مصر تستهدف زيادات أكبر في الاحتياطي النقدي المصري، وتخارج الدولة من القطاعات وتعزيز دور القطاع الخاص وهو واحد من أهم الملفات، والدولة جادة جدا في هذا الملف.