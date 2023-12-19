لبحث الأوضاع في غزة.. وزير الخارجية المغربي يلتقي نظيره الفلسطيني

التقى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك عشية انعقاد منتدى التعاون العربي الروسي الذي ينطلق في مراكش.

وقال وزير الخارجية المغربي في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الوضع في قطاع غزة لا يُحتمل، مشدداً على أن عجز المجتمع الدولي على وقف العدوان على القطاع ليس مقبولاً وليس له تفسير، داعياً إلى العمل على الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى حل نهائي وفق الشرعية الدولية.

فيما عبّر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني من جهته عن رفضه لأي تهجير للفلسطينيين، وأن السلطة الفلسطينية ترفض دخول الاحتلال إلى غزة أو اقتطاع أي جزء من أراضيها.