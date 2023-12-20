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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمرو القاضي لـ"صدى البلد": خبير دولي يعاين الموانئ المصرية لتسويق سياحة اليخوت

عمرو القاضي الرئيس
عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة

تعد سياحة اليخوت منتجا جديدا يضاف إلى حقيبة السياحة المصرية ، تسخيرا واستثمارا لطول شواطئها الممتدة على سواحل البحر المتوسط و الأحمر ، لاستقطاب شريحة عالية الإنفاق من أصحاب اليخوت العالمية .


من جانبه قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة ، إنه تم التعاقد مع Colin squire أحد خبراء التسويق الدوليين المتخصصين في وضع الإستراتيجيات الترويجية للمنتجات السياحية ، لإجراء مناقشات حول تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت والتي تسير بشكل متفائل .

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أكد عمرو في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن Colin squire خبير التسويق الدولي متواجد في مصر الان ، لإجراء معاينات لعدة ماراين خاصة باليخوت والموانئ بالإضافة الى دراسة إمكانياتها ، كما يناقش التسهيلات الخاصة بها ويعقد لقاءات مع القيادات .

سياحة اليخوت 


أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة ، أن بناء على ما سبق سيضع الخطة الإستراتيجية لتسويق سياحة اليخوت في مصر للعمل عليها عقب انتهاء جولاته. 
 

سياحة اليخوت تنشيط السياحة السياحة اليخوت أصحاب اليخوت

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