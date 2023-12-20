معيط: خطة لجذب العملة الدولارية من تصدير العقار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تعمل حاليا على وضع خطة لجذب العملة الدولارية من تصدير العقار، تزامنا مع تحقيق نجاحات هائلة بعد إصدار قانون خاص بذلك.

وأشار وزير المالية، إلى أن قطاع السياحة كان سببا رئيسيًا في فكرة اتخاذ قرار بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، ولكن تم إجراء بعد التعديلات على هذا القانون بعد التواصل مع البنك المركزي المصري.

ولفت معيط، إلى أن المجتمع الدولي يرى أن مصر تتعرض لضغوط في الوقت الراهن ليس لها علاقة بها وليست لأسباب داخلية، وإنما بسبب أحداث الصراعات في فلطسين مع الجانب الإسرائيلي والعدوان على غزة.