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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية.. نهر عطاء متدفق في شبرا الخيمة .. علامة مضيئة في خارطة العمل الإنساني والتنموي

صدى البلد

 


منذ أكثر من خمسة عشر عاماً على تأسيسها ؛ وبزوغ نجمها في سماء العمل الخيري والعطاء الإنساني ؛ تميزت مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية بتحمل أكبر الأعباء في العمل الخيري والإنساني في شبرا الخيمة ؛ وتجسد ذلك في تنفيذ أكبر  عدد من المشاريع الإنسانية والمبادرات والأنشطة الاجتماعية والخيرية التي أسهمت من خلالها في تقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية  في كل أنحاء شبرا الخيمة

ويرجع ذلك إلى شعور أصيل من المؤسس الأول النائب مجاهد نصار ،والدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي للمؤسسة بقيمة الأخوة الإنسانية ومبدأ التضامن الاجتماعي في لحظات الحاجة والفقر والعوز والمرض والجوع والكوارث الطبيعية وهو المحور الأصيل الذي اتخذته الدكتورة سحر المغربي هدفاً استراتيجياً للمؤسسة تعمل بكل جد واقتدار على تنميته وتوسيع آفاقه ؛ بحيث أصبحت المؤسسة الآن واحدة من أكبر داعمي العمل الإنساني والخيري في محافظة القليوبية مما حقق لها سمعة طيبة وجعلها ملاذاً لكثير من الأسر الفقيرة والمنكوبة

وقال الكاتب الصحفي زين العابدين رشدي أن الدكتورة سحر المغربي عززت من شراكاتها وتعاونها مع المؤسسات الخيرية الكبرى تكاملا للجهود وتحقيقاً للأهداف المشتركة لتوسيع مظلة العمل الخيري والإنساني والإغاثي للوصول إلى كافة مناطق شبرا الخيمة ، ووقعت مؤسسة مجاهد نصار اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة مصر الخير استفاد منها آلاف الأسر الأولى بالرعاية ، وتوجت هذه الجهود مؤخراً بانضمام مؤسسة مجاهد نصار للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتتوسع في مشاريعها الخيرية والتنموية تحت مظلة اجتماعية جامعة

وأضاف" رشدي " أن النائب مجاهد نصار كان له فضل الريادة في تأسيس هذا الصرح الاجتماعي الخيري الإنساني العملاق في شبرا الخيمة وكان لإحساسه الإنساني النبيل أكبر الأثر في تأسيسه للاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية في شبرا الخيمة الذي يترأسه كواحد من أهم الكيانات والمؤسسات التنموية الموجودة في القليوبية التي أبدعت في تقديم النمودج الأرقى في المساعدات الإنسانية والعمل الخيري..

وقال وائل جودة ، مدير المشروعات بالمؤسسة أن الدكتورة سحر المغربي ترى أن العمل الخيري قيمة إنسانية كبرى تتمثل في العطاء والبذل بكل أشكاله الإنساني و لغة مشتركة بين البشر ؛ فطورت الدكتورة سحر المغربي أنشطة المؤسسة لتلعب دوراً مهماً وايجابيا في تطوير المجتمعات وتنميتها واتخاذ الأسلوب العلمي وتجويد أعمال المؤسسة وتحسين مخرجاتها بتطبيق النظم والمعايير الإدارية الناجحة المرتبطة بالجودة لارتباط عملها بشكل مباشر بشريحة الفقراء والمحتاجين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية

فلسفة العطاء الإنساني


ويؤكد المستشار محمد صدقي نصار ، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية أن الدكتورة سحر المغربي أتقنت العمل الإنساني لأنها مقتنعة به وليس مفروضا عليها وتقوم به بإحساس المحب الذي يدرك القيمة الأخلاقية والإنسانية الرفيعة للعمل الخيري الذي هو في جوهره تعبير عن عمق الإحساس بالرحمة والتضامن الاجتماعي ولم يكن دورها جزئيا أو هامشيا أو على استحياء بل انخرطت في العمل الخيري والعطاء الإنساني بكل إخلاص بحيث أصبحت مؤسسة المجاهد الخيرية محل ثقة أهالي شبرا الخيمة وملاذا آمنا لكل ذي حاجة رجلا كان أو امرأة وتعددت المشاريع الإنسانيةو الأنشطة الاجتماعية والمبادرات الخيرية نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر كفالة الأيتام وتحفيظ القرآن الكريم وفصول محو الأمية وتيسير زواج اليتيمات وفصول تقوية مجانية للطلاب غير القادرين وتكريم الأمهات المثاليات ومنحهم جوائز قيمة وأجهزة منزلية وورش تدريبية وقوافل طبية وحملات توعية ورعاية ذوي الاحتياجات ، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر ، مطبخ مجاهد نصار الخيري لإطعام الأسر الأكثر احتياجاً يومياً ، رواتب شهرية بشكل دوري للأسر الأكثر احتياجاً ،  توزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بشبرا الخيمة في إطار مبادرة الدكتورة سحر المغربي " نوزع دفء " ، تكريم الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والازهرية ، مبادرة Next to you  الخاصة بدعم طلاب وطالبات الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وتوزيع مستلزمات كتابيةوعصائر ومثلجات في صيف الامتحانات،وغيرها الكثير والكثير من المبادرات التي يصعب حصرها حتى أصبحت مؤسسة مجاهد نصار نموذجاً للعطاء الإنساني وعلامة مضيئة على خارطة العمل الإنساني

على أن كل هذه الأنشطة المتعددة المتميزة والعطاء الإنساني لا تقوم به إلا نفوس كبيرة تعرف قيمة العمل الإنساني ومدى تأثيره في تنمية مسيرة الوطن وهو خلق وسلوك جسده المؤسس الأول النائب مجاهد نصار.

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