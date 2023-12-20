يديعوت أحرونوت: جيش الاحتلال فجر 56 مبنى صباح اليوم بحي الشجاعية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بتفجير 56 مبنى صباح اليوم في أطراف حي الشجاعية بقطاع غزة، حيث دارت اشتباكات عنيفة الأسابيع الأخيرة أدت إلى مقتل العشرات من جنوده.

واعتبرت صحف دولية أن الاحتلال يدفع أهالي غزة إلى الموت الجماعي بطريقة أخرى غير قصفهم وإبادتهم بالقنابل المحرمة دوليًا.

ونقلت صحف عدة عن تحذيرات المنظمات الدولية من استهداف الاحتلال لكل المرافق والأعيان المدنية في غزة.

وحذرت منظمة اليونيسف من أن الظروف الصحية الصعبة وقلة المياه ينذران بانتشار أمراض خطيرة بقطاع غزة وربما يكون نتيجتها موت كبير.

ولفتت اليونيسف إلى أن المنظمات لا تستطيع تقديم خدماتها بغزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.