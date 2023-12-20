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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس تنشيط السياحة يلتقي مع عدد من منظمي فعاليات الحوافز والمؤتمرات

عمرو القاضي رئيس
عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة

شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في عدد من الجلسات النقاشية التي تُعقد ضمن فعاليات منتدى منظمي حفلات الزفاف والمؤتمرات والحوافز (IMWF)، والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 18 وحتى 21 ديسمبر الجاري تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة وينظمه شركة إنفينتوم جلوبال التركية.

وخلال هذه الجلسات تحدث الأستاذ عمرو القاضي عن المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولاسيما تلك التي تجعله وجهة جاذبة لإقامة المزيد من المؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف بمدن شرم الشيخ والقاهرة والأقصر لما تتميز به هذه المدن من عوامل جذب وبنية تحتية مؤهلة لاستضافة هذا النوع الفاخر من السياحة، كما عرض الفيلم الترويجي لفاعلية "الأقصر... طريق الكباش" التي أُقيمت في شهر نوفمبر 2021 خلال افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش.

 

كما تحدث أنور مراد مدير التسويق بشركة إنفينتوم جلوبال التركية عن الخطط المستقبلية للشركة من تنظيم العديد من الحفلات والمؤتمرات في المدن المصرية وخاصة شرم الشيخ والأقصر، كما أثنى على دور الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتعاون المشترك والذي استمر لمدة عام لتحقيق حلم استضافة هذا الحدث في مدينة شرم الشيخ.

 

ومن جانبه، أكد أركان يلدريم الرئيس التنفيذي لفنادق ريكسوس مصر أهمية تلك الأحداث التي تعد عامل جذب كبير، مشيراً إلى قيام مجموعة ريكسوس بافتتاح العديد من فنادق المجموعة بمدينة شرم الشيخ لافتاً إلى أن عدد الغرف الفندقية بأحد هذه الفنادق يصل إلى 3500 غرفة فندقية.

 

كما تناولت هذه الجلسات الحديث عن الاستراتيجيات والخطط المستقبلية وأهداف الحكومة المصرية للوصول بأعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، والمشاركة في معرض Emitt بالعاصمة التركية إسطنبول ومعرض OTM بمدينة مومباي بالهند في شهر فبراير 2024.

 

وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد الأستاذ عمرو القاضي أيضاً لقاءات مع العديد من منظمي سياحة الحوافز والمؤتمرات، كما التقى مع الرئيس التنفيذي لجوائز أكاديمية السينما الهندية التي تنظم سنوياً في مختلف دول العالم وذلك بهدف التعرف على إمكانية إقامة هذا الحدث في مصر.

 

ومن المقرر أن يُقام على هامش المنتدى لقاءات مهنية (B2B) ومعرض لتبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين من الجانب المصري والحضور من مختلف دول العالم.
 

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