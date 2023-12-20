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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم الحوثيين يكشف سبب تحرك قوات موالية له ضد الاحتلال الصهيوني

عبدالملك الحوثي
عبدالملك الحوثي

كشف عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين ، عن سبب تحرك بعض قوات من الجيش اليمني الموالي له ضد الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الحوثي ، في بيان له : "شعبنا تحرك عسكريا في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب لمنع تحرك سفن إسرائيل".

ولفت إلى أن "بعض الدول تحاول منع صواريخنا وطائراتنا المسيرة من الوصول للعدو الإسرائيلي"، مؤكدا أنه لم نستهدف أي دولة أخرى وصبرنا على اعتراض دول لصواريخنا ومنعها من الوصول للعدو".

وقال زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي ، إن الجيش الإسرائيلي جعل من المستشفيات هدفا معلنا لعملياته العسكرية، مضيفا أن الموقف من دعم فلسطين موحد وعليه إجماعا شعبيا وسياسيا في بلدنا.

وأضاف الحوثي، أن الجيش الإسرائيلي يقتل ويدمر ويستهدف الجرحى والمرضى في المستشفيات، مشيرا إلى أن معظم القصف استهدف المساكن التي يقيم فيها أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أن جيش الاحتلال يواصل الحصار الشديد ويجوّع ويمنع وصول الأدوية إلى المدنيين.

وأكد الحوثي ، أن جيش الاحتلال تعامل بوحشية تامة ونزعة إجرامية وحقد وعداء شديد مع الفلسطينيين.

واعتبر زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شريكة في دماء الشهداء الفلسطينيين بقوله: إن أمريكا تشترك مع جيش الاحتلال في العدوان على غزة بخبرائه ومستشاريه". 

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